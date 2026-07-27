Erste Schätzungen: Ponsse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ponsse wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,244 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 173,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 723,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at