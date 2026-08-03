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03.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pony AI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pony AI stellt voraussichtlich am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,148 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pony AI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 34,5 Millionen USD im Vergleich zu 21,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,629 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 148,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 90,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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