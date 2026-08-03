Erste Schätzungen: Pony AI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI lässt sich voraussichtlich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pony AI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,317 HKD. Im Vorjahresquartal waren -1,130 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 57,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 263,9 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 167,5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,996 HKD, wohingegen im Vorjahr noch -2,410 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 701,7 Millionen HKD waren.

Redaktion finanzen.at