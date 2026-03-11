Erste Schätzungen: Pony AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pony AI wird voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,271 HKD je Aktie gegenüber -4,020 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 212,9 Millionen HKD aus – das entspräche einem Minus von 22,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,1 Millionen HKD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,459 HKD, gegenüber -6,110 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 683,8 Millionen HKD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 585,4 Millionen HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at