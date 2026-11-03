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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pony AI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pony AI öffnet voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Pony AI 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 38,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 52,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pony AI 25,5 Millionen USD umsetzen können.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,617 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 151,6 Millionen USD, gegenüber 90,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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