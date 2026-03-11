Erste Schätzungen: Pony AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pony AI stellt voraussichtlich am 26.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 24,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,451 USD im Vergleich zu -0,780 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 87,2 Millionen USD, gegenüber 75,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at