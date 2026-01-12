Popular Aktie
Erste Schätzungen: Popular legt Quartalsergebnis vor
Popular wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Popular im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,51 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 831,7 Millionen USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,61 Prozent.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,81 USD je Aktie, gegenüber 8,56 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,26 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
