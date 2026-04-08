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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Popular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Popular öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 3,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 847,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,37 USD, gegenüber 12,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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