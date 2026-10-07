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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Popular stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Popular veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 904,4 Millionen USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 20,75 Prozent.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,30 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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