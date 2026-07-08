Popular Aktie
WKN DE: A1JY4C / ISIN: PR7331747001
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Popular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Popular wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen, dass Popular für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,09 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 881,2 Millionen USD gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,08 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 12,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,45 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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