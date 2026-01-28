Erste Schätzungen: Porch Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Porch Group präsentiert voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Porch Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,21 Prozent auf 108,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Porch Group noch 100,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,038 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 415,5 Millionen USD, gegenüber 437,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at