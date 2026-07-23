Erste Schätzungen: Porsche Automobil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Porsche Automobil wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,08 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 4,63 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 708,0 Millionen EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,80 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,66 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen EUR, gegenüber 2,98 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at