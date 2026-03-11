|
11.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Porsche Automobil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Porsche Automobil präsentiert voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Porsche Automobil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -73,550 EUR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Porsche Automobil nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 705,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,83 EUR im Vergleich zu -65,360 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen EUR, gegenüber 3,44 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.