Erste Schätzungen: Porsche Automobil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Porsche Automobil präsentiert voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Porsche Automobil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -73,550 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Porsche Automobil nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 705,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,83 EUR im Vergleich zu -65,360 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen EUR, gegenüber 3,44 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at