Erste Schätzungen: Porsche vz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Porsche vz wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 EUR gegenüber 0,570 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,60 Milliarden EUR – ein Minus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 8,86 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,480 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,27 Milliarden EUR, gegenüber 36,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at