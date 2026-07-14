Porsche vz. Aktie

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Porsche vz verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Porsche vz veröffentlicht voraussichtlich am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,439 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Porsche vz 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,93 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Porsche vz 9,30 Milliarden EUR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,480 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,20 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 36,27 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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