Erste Schätzungen: Porsche vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Porsche vz stellt voraussichtlich am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,381 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,910 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,46 Prozent auf 9,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz noch 11,52 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie, gegenüber 3,95 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 36,90 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at