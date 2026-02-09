Portillo' a Aktie

WKN DE: A3C53C / ISIN: US73642K1060

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Portillos A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Portillos A stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,050 USD. Dies würde einer Verringerung von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Portillos A 0,170 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 185,5 Millionen USD gegenüber 184,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,237 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 731,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 710,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

