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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Portillos A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Portillos A veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,030 USD aus. Im letzten Jahr hatte Portillos A einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Portillos A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,179 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 771,4 Millionen USD, gegenüber 732,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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