Erste Schätzungen: Portland General Electric legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Portland General Electric lädt voraussichtlich am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 970,8 Millionen USD – ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Portland General Electric 878,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,42 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at