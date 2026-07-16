Portland General Electric Aktie
WKN DE: A0JK32 / ISIN: US7365088472
|
16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Portland General Electric legt Quartalsergebnis vor
Portland General Electric wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 777,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 847,6 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,71 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Portland General Electric Co
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Portland General Electric legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Portland General Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Portland General Electric legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Portland General Electric Co
Aktien in diesem Artikel
|Portland General Electric Co
|46,00
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.