Portland General Electric Aktie

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WKN DE: A0JK32 / ISIN: US7365088472

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Portland General Electric legt Quartalsergebnis vor

Portland General Electric wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 777,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 847,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,71 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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