Erste Schätzungen: Portland General Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Portland General Electric wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,21 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Portland General Electric 0,940 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 878,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,77 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at