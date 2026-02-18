Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs Aktie

Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVK7 / ISIN: US73688F2011

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Portman Ridge Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Portman Ridge Finance lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,540 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 408,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,4 Millionen USD gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 61,1 Millionen USD, gegenüber 31,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs

Analysen zu Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs 11,79 -0,08% Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

