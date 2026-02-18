Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CVK7 / ISIN: US73688F2011
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Portman Ridge Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Portman Ridge Finance lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,540 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 408,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,4 Millionen USD gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 61,1 Millionen USD, gegenüber 31,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs
