Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CVK7 / ISIN: US73688F2011

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Portman Ridge Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Portman Ridge Finance wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,360 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,86 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 11,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,3 Millionen USD, gegenüber 39,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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