Erste Schätzungen: Portman Ridge Finance präsentiert Quartalsergebnisse

Portman Ridge Finance veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass Portman Ridge Finance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 573,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -3,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 61,9 Millionen USD, gegenüber 39,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at