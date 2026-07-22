Post Holdings Aktie
WKN DE: A1JS25 / ISIN: US7374461041
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Post informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Post wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,71 USD aus. Im letzten Jahr hatte Post einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Post einen Umsatz von 1,98 Milliarden USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,69 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 8,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Post Holdings Inc.
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Post informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Post legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Post stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Post legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Post Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Post Holdings Inc.
|79,00
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.