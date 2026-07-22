Erste Schätzungen: Post informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Post wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,71 USD aus. Im letzten Jahr hatte Post einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Post einen Umsatz von 1,98 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,69 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 8,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at