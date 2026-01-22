Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Post wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen, dass Post für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden USD umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,41 Milliarden USD, gegenüber 8,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at