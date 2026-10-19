Postal Realty Trus a Aktie
WKN DE: A2PJPC / ISIN: US73757R1023
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Postal Realty Trust A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Postal Realty Trust A wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent auf 28,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 112,2 Millionen USD, gegenüber 96,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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