Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S legt Quartalsergebnis vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S veröffentlicht voraussichtlich am 28.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,090 CNY gegenüber 0,120 HKD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 86,92 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 160,30 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,724 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,880 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 352,40 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 628,33 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at