Postal Savings Bank of China Aktie
WKN DE: A2ARY5 / ISIN: CNE1000029W3
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,210 CNY je Aktie gegenüber 0,220 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 93,99 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 150,84 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,701 CNY im Vergleich zu 0,720 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 376,49 Milliarden CNY, gegenüber 614,34 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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