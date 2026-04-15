Postal Savings Bank of China Aktie

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WKN DE: A2ARY5 / ISIN: CNE1000029W3

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,220 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S ein EPS von 0,270 HKD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 92,90 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 157,31 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,709 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 366,46 Milliarden CNY, gegenüber 614,34 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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