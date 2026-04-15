Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Postal Savings Bank of China Registered A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,220 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China Registered A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 36,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,13 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Postal Savings Bank of China Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 92,90 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,709 CNY, gegenüber 0,670 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 366,60 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at