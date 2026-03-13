Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Postal Savings Bank of China Registered A präsentiert voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,090 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 41,36 Prozent auf 86,92 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 148,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,724 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,810 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 352,40 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 579,52 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at