Postal Savings Bank of China Registered a Aktie
WKN DE: A2PZQB / ISIN: CNE100003PZ4
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A legt Quartalsergebnis vor
Postal Savings Bank of China Registered A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,220 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 93,93 Milliarden CNY gegenüber 142,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 34,22 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 CNY, gegenüber 0,670 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 379,50 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.08.26
|Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-
|5,54
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.