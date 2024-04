Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A lädt voraussichtlich am 30.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,280 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Postal Savings Bank of China Registered A einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 87,84 Milliarden CNY gegenüber 88,24 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,46 Prozent.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,861 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 350,83 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 581,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at