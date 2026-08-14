Postal Savings Bank of China Registered a Aktie

Postal Savings Bank of China Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZQB / ISIN: CNE100003PZ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,210 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 32,77 Prozent auf 93,99 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China Registered A noch 139,80 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,701 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,670 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 376,49 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 566,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Postal Savings Bank of China Registered Shs -A- 4,95 0,41% Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen