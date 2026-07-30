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WKN DE: A41L5Q / ISIN: FI4000592159

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Posti Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Posti Group lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,095 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 353,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,3 Millionen EUR umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,899 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,44 Milliarden EUR, gegenüber 1,45 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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