Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Power Integrations legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Power Integrations wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Power Integrations im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,415 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Power Integrations in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 126,0 Millionen USD im Vergleich zu 118,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD im Vergleich zu 0,390 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 477,7 Millionen USD, gegenüber 443,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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