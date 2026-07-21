Power Integrations Aktie

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WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Power Integrations mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Power Integrations wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,318 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1490,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Power Integrations 0,020 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 117,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,9 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 475,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 443,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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