Erste Schätzungen: Power Integrations präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Power Integrations wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Power Integrations noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 103,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, gegenüber 0,560 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 443,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 419,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at