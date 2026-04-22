Power Integrations Aktie

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WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Power Integrations stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Power Integrations veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,226 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Power Integrations 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,12 Prozent auf 106,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 470,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 443,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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