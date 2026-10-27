Power Aktie
WKN: 864840 / ISIN: CA7392391016
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Power lässt sich voraussichtlich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Power die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,61 CAD je Aktie gegenüber 1,10 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,80 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 70,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Power 16,30 Milliarden CAD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,22 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,01 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 20,41 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 55,65 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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