Power Solutions International Aktie
WKN DE: A1WZUH / ISIN: US73933G2021
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Power Solutions International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Power Solutions International äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,270 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 87,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,22 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 134,0 Millionen USD gegenüber 191,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,20 Prozent.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 661,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 722,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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