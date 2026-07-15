Power Aktie
WKN: 864840 / ISIN: CA7392391016
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Power lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Power ein EPS von 1,20 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 67,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 4,64 Milliarden CAD gegenüber 14,07 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,05 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,01 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 19,52 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 55,65 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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