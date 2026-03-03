Erste Schätzungen: Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Power äußert sich voraussichtlich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,42 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Power 1,45 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Power in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,35 Milliarden CAD im Vergleich zu 10,10 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,35 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,16 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 18,98 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 52,24 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at