Erste Schätzungen: PPG Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PPG Industries präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass PPG Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,63 USD je Aktie gewesen.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,68 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PPG Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,84 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,81 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 16,42 Milliarden USD, gegenüber 15,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at