Erste Schätzungen: PPG Industries präsentiert Quartalsergebnisse

PPG Industries lässt sich voraussichtlich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PPG Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PPG Industries 1,98 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,36 Milliarden USD – ein Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PPG Industries 4,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,88 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,94 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at