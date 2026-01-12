Erste Schätzungen: PPG Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PPG Industries äußert sich voraussichtlich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PPG Industries -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

24 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,65 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 15,73 Milliarden USD, gegenüber 15,85 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at