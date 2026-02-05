PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: PPL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PPL lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,409 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 70,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,21 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PPL für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,42 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,20 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,46 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
