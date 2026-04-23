Erste Schätzungen: PPL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PPL stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,620 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PPL noch 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 9,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at