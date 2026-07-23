PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PPL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PPL wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,19 Milliarden USD gegenüber 2,03 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD aus. Im Vorjahr waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 9,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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